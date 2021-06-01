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Снижение максимальной скорости в ночное время и приоритет пешеходам: Польша внесла изменения в ПДД

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Вторник 01 июня 2021 12:46
Снижение максимальной скорости в ночное время и приоритет пешеходам: Польша внесла изменения в ПДД Фото: в Польше ввели изменения в ПДД с 1 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Польше с 1 июня вносят изменения в правила дорожного движения. Изменения будут касаться пешеходов, а также скорости движения в ночное время.

Об этом пишет "Польское радио".

Так, с 1 июня приоритет имеют пешеходы, желающих перейти дорогу. Однако, как и водители, они должны проявлять предельную осторожность.

При этом при переходе дороги пешеходам запрещено пользоваться электронными устройствами. Полиция сможет наказать пешеходов, которые во время перехода улицы смотрят на экран мобильного телефона.

Для водителей снизили скорость вождения в ночное время в населенных пунктах. Сейчас ограничение 50 километров в час применяется круглосуточно. К этому времени, с 23:00 до 5:00 утра, машины могли ехать на 10 километров быстрее.

Правила запрещают езду на слишком малом расстоянии по автострадам и скоростным магистралям. Это положение не будет применяться только при обгоне.

Ранее в Украине вступил в силу закон, который отменяет рассылку "писем счастья" всем подряд водителям-нарушителям. Их не будут получать те водители, которые оплатили штраф до получения постановления.

Напомним, в Украине установят 1,5 тысячи стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

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