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Передавал врагу данные про ВСУ. В Краматорске задержали местного жителя

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Киев, Суббота 09 июля 2022 11:41
Передавал врагу данные про ВСУ. В Краматорске задержали местного жителя Фото: в Краматорске задержали местного жителя, который передавал врагу информацию про ВСУ (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности Украины задержала жителя Краматорска, который передавал врагу информацию о перемещении и расположении военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"С мая по июль 2022 гражданин Украины, используя мессенджер, размещал текстовые сообщения с информацией о перемещении и расположении военнослужащих Вооруженных сил Украины в отдельных районах Донецкой области", - рассказали в ОГП.

Указанная информация позволяла идентифицировать украинских защитников на местности, а также использовалась оккупантами во время военной агрессии против Украины.

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее Служба безопасности задержала вражеского корректировщика. По его наводке оккупанты нанесли авиаудар по мосту в Запорожской области.

Кроме того, в Днепропетровской области был задержан российский агент, который разведывал позиции украинской системы противовоздушной обороны.

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