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Снигур триумфовала в квалификации и стала пятой украинкой в основной сетке US Open

Фото: Дарья Снигур успешно преодолела три раунда квалификации (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Дария Снигур пробилась в первый основной раунд турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

US Open, квалификация, финал

Хибино – Снигур – 0:2 (1:6, 4:6)

На матч с опытной японкой 20-летняя украинка вышла сверхнастроенной. Остановить эту решимость не сумели даже капризы погоды – из-за дождя матч пришлось несколько раз прерывать. На первый сет Снигур потратила всего 28 минут.

Украинская теннисистка взяла "под ноль" две свои подачи и оформила три брейка с космическим процентом 1-й подачи – 87%. Вторая партия началась под диктовку Снигур. Она уверенно вела (4:1, 5:2), но ливень снова прервал поединок.

Эта пауза пошла на пользу Хибино. Японка взяла гейм на своей подаче, а затем отыграли 3 матч-пойнта украинки и оформила брейк. Однако, реакция Снигур была мгновенной – обратный брейк и матч-пойнт "под ноль".

20-летняя теннисистка стала пятой представительницей Украины в основной сетке US Open. Накануне Калинина и еще 3 украинки узнали соперниц в первом раунде мэйджора. Снигур получила сильнейшую оппонентку – Симону Халеп из Румынии.

Ранее организаторы Открытого чемпионата США объявили о рекордных призовых в 2022 году. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,6 млн "зеленых". Турнир начнется 29 августа.

К слову, украинка Людмила Киченок поднялась в топ-10 парного рейтинга Женской теннисной ассоциации.

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Теннис