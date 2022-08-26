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Украина на US Open-2022: Калинина и еще 3 теннисистки получили соперниц в 1-м раунде

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Нью-Йорк, Пятница 26 августа 2022 10:35
Украина на US Open-2022: Калинина и еще 3 теннисистки получили соперниц в 1-м раунде Фото: Ангелина Калинина в прошлом году дошла до 2-го раунда (facebook.com/RussianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Ведущие украинские теннисистки узнали оппонентов на старте Открытого чемпионата США 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Четверо украинок получили соперников в основной сетке US Open. Старт турнира намечен на 29 августа.

Ангелина Калинина на старте мэйджора встретится с хозяйкой соревнований – Бернардой Перой. Марта Костюк померяется силами с египтянкой Маяр Шериф. Самая сильная оппонентка досталась Даяне Ястремской – 20-я сеянная Мэддисон Киз. Наконец Леся Цуренко поборется за выход во 2-й раунд с испанкой Паулой Бадосой.

Тем временем в квалификации к Открытому чемпионату США продолжила борьбу Дарья Снигур. Накануне она в трех сетах одолела бельгийку Янину Викмайер (2:6, 6:3, 6:3). В финале квалификации 20-летняя украинка 26 августа встретится с японкой Нао Хибино.

Ранее организаторы Открытого чемпионата США объявили о рекордных призовых в 2022 году. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,6 млн "зеленых". Турнир начнется 29 августа.

К слову, украинка Костюк отказалась играть в полуфинале турнира в Канаде из-за проблем со здоровьем.

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Теннис Марта Костюк Даяна Ястремская
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