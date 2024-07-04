Снігур програла Остапенко в другому колі Вімблдона

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Вімблдон-2024, 2-й раунд, жінки

Снігур – Остапенко – 0:2 (3:6, 0:6)

У першому сеті українська тенісистка оступилася лише одного разу. Проте, цього вистачило Остапенко, щоб оформити брейк у шостому геймі. Надалі латвійка уважно зіграла на власних подачах і закрила партію усього за 27 хвилин.

Ще коротшим виявився другий сет. Балтійська тенісистка витратила на чотири хвилини менше для подолання опору Снігур. Утім, цього разу Остапенко не дозволила українці набрати жодного пункту та оперативно повісила "баранку".

Тим не менше, другий раунд Вімблдона став повторенням найвищого досягнення в кар'єрі Снігур. На мейджорах вона доходила до цієї стадії лише на US Open у 2022 році. Натомість на трав'яному "Гренд Слемі" цьогоріч українська тенісистка вперше здолала кваліфікацію.

Остапенко в наступному колі зустрінеться з переможницею протистояння француженки Каролін Гарсії та Бернарди Пери зі США. Їхній поєдинок відбудеться 4 липня ввечері. Латвійка отримала на Вімблдонському турнірі 13-й номер посіву.