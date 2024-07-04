Снигур проиграла Остапенко во втором круге Уимблдона
Украинка Дарья Снигур уступила латвийской теннисистке Елене Остапенко во втором раунде Уимблдонского турнира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Уимблдон-2024, 2-й раунд, женщины
Снигур – Остапенко – 0:2 (3:6, 0:6)
В первом сете украинская теннисистка оступилась только однажды. Однако этого хватило Остапенко, чтобы оформить брейк в шестом гейме. В дальнейшем латышка внимательно сыграла на собственных подачах и закрыла партию всего за 27 минут.
Еще короче оказался второй сет. Балтийская теннисистка потратила на четыре минуты меньше для преодоления сопротивления Снигур. Впрочем, в этот раз Остапенко не разрешила украинке набрать ни одного пункта и оперативно повесила "баранку".
Тем не менее, второй раунд Уимблдона стал повторением наибольшего достижения в карьере Снигур. На мэйджорах она доходила до этой стадии только на US Open в 2022 году. На травяном же "Грэнд Слэме" в этом году украинская теннисистка впервые преодолела квалификацию.
Остапенко в следующем круге встретится с победительницей противостояния француженки Каролин Гарсии и Бернарды Перы из США. Их поединок состоится вечером 4 июля. Латвийка получила на Уимблдонском турнире 13-й номер посева.
К слову, ранее Костюк с камбэком одолела Сэвилл в 1/32 финале Уимблдона.
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