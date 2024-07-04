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Снигур проиграла Остапенко во втором круге Уимблдона

Лондон, Четверг 04 июля 2024 18:30
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Снигур проиграла Остапенко во втором круге Уимблдона Фото: Дарья Снигур зачехлила ракетку в Лондоне (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Дарья Снигур уступила латвийской теннисистке Елене Остапенко во втором раунде Уимблдонского турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2024, 2-й раунд, женщины

Снигур – Остапенко – 0:2 (3:6, 0:6)

В первом сете украинская теннисистка оступилась только однажды. Однако этого хватило Остапенко, чтобы оформить брейк в шестом гейме. В дальнейшем латышка внимательно сыграла на собственных подачах и закрыла партию всего за 27 минут.

Еще короче оказался второй сет. Балтийская теннисистка потратила на четыре минуты меньше для преодоления сопротивления Снигур. Впрочем, в этот раз Остапенко не разрешила украинке набрать ни одного пункта и оперативно повесила "баранку".

Тем не менее, второй раунд Уимблдона стал повторением наибольшего достижения в карьере Снигур. На мэйджорах она доходила до этой стадии только на US Open в 2022 году. На травяном же "Грэнд Слэме" в этом году украинская теннисистка впервые преодолела квалификацию.

Остапенко в следующем круге встретится с победительницей противостояния француженки Каролин Гарсии и Бернарды Перы из США. Их поединок состоится вечером 4 июля. Латвийка получила на Уимблдонском турнире 13-й номер посева.

К слову, ранее Костюк с камбэком одолела Сэвилл в 1/32 финале Уимблдона.

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