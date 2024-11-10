Снігур програла фінал турніру в Німеччині

ITF W75 Ismaning, фінал

Бандеккі – Снігур – 2:1 (6:7, 6:2, 7:5)

Українка краще розпочала та з брейком здобула стратегічну перевагу. Однак, у середині першого сету Бандеккі спробувала перехопити ініціативу. Суперниці ще раз обмінялися брейками та довели справу до тай-брейку.

У додатковому геймі розпочалися справжні гойдалки. Спершу повела Снігур (3:1), але розвинути успіх швейцарська тенісистка завадила. Вони довго йшли фактично нога в ногу, довівши рахунок до 8:8. Зрештою, два вирішальні пункти взяла фаворитка.

Проте, в другій партії Бандеккі швидко повернула Снігур на землю. Швейцарка видала серію з чотирьох набраних пунктів поспіль і лише тоді дозволила опонентці розмочити рахунок. Українка взяла ще одне очко, але цього забракло для реальної конкуренції.

На рівних фіналістки розпочали вирішальний сет. Після десяти геймів цифри на табло показали рахунок 5:5, а перспектива ще одного тай-брейку видалася цілком серйозною. Однак, Бандеккі оформила ще один брейк, а потім закрила партію і матч на власній подачі.

Дарія Снігур у сезоні-2024

Розпочала рік на 136-й позиції у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Крізь сито кваліфікації пробилася на два мейджори – Australian Open (1-й раунд) і Вімблдон (2-й раунд).

Упродовж року пробилася в чотири фінали турнірів серії ITF. Виграла змагання у французькому Кальві та грузинській Лопоті. Програла фінал на Ricany Open у передмісті Праги. Уперше в кар'єрі зазнала поразки від Бандеккі.

В оновленій класифікації WTA підніметься мінімум на 17 сходинок. Найвища позиція в рейтингу – 105-те місце в листопаді 2022-го.