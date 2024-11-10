Снигур проиграла финал турнира в Германии

ITF W75 Ismaning, финал

Бандекки – Снигур – 2:1 (6:7, 6:2, 7:5)

Украинка лучше начала и с брейком получила стратегическое преимущество. Однако в середине первого сета Бандекки попыталась перехватить инициативу. Соперницы еще раз обменялись брейками и довели дело до тай-брейка.

В дополнительном гейме начались настоящие качели. Сначала повела Снигур (3:1), но развить успех швейцарская теннисистка помешала. Они долго шли фактически нога в ногу, доведя счет до 8:8. В конце концов два решающих пункта взяла фаворитка.

Однако во второй партии Бандекки быстро вернула Снигур на землю. Швейцарка выдала серию из четырех набранных пунктов подряд и только тогда позволила оппонентке размочить счет. Украинка взяла еще одно очко, но этого не хватило для реальной конкуренции.

На равных финалистки начали решающий сет. После десяти геймов цифры на табло показали счет 5:5, а перспектива еще одного тай-брейка показалась вполне серьезной. Однако Бандекки оформила еще один брейк, а затем закрыла партию и матч на собственной подаче.

Дарья Снигур в сезоне-2024

Начала год на 136-й позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Сквозь сито квалификации пробилась на два мэйджора – Australian Open (1-й раунд) и Уимблдон (2-й раунд).

В течение года пробилась в четыре финала турниров серии ITF. Выиграла соревнования во французском Кальви и грузинской Лопоте. Проиграла финал на Ricany Open в пригороде Праги. Впервые в карьере потерпела поражение от Бандекки.

В обновленной классификации WTA поднимется минимум на 17 ступенек. Самая высокая позиция в рейтинге – 105-е место в ноябре 2022-го.