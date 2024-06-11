UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Снігур несподівано переграла Костюк у дербі українок на старті трав'яного сезону

Фото: Дарія Снігур подарувала сенсацію в Ноттінгемі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Дарія Снігур здолала співвітчизницю Марту Костюк у першому колі Nottingham Open.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Rothesay Open, 1-й раунд, жінки

Снігур – Костюк – 2:0 (6:3, 6:3)

 

Снігур здивувала першу ракетку України брейком у першому ж геймі. Далі вона зосередилася на власних подачах. Так тривало до дев'ятого гейму, коли Снігур у запеклій боротьбі вдруге взяла подачу Костюк і закрила сет.

На старті другої партії співвітчизниці обмінялися брейками. Ключовим же став шостий гейм. У ньому Снігур зуміла дотиснути опонентку на "чужій" подачі та відкрила шлях до перемоги. Надовго відтермінувати поразку Костюк не змогла – її ровесниця закрила сет усього за 27 хвилин.

У наступному колі Снігур зустрінеться з переможницею протистояння Ени Шибахари з Японії та британки Емми Радукану. Японська тенісистка перемогла в кваліфікації. Натомість господарка кортів отримала вайлдкард від організаторів.

Напередодні Костюк стала національною лідеркою у рейтингу WTA. Вона піднялася на 17-те місце в класифікації та обійшла титуловану Еліну Світоліну. Костюк оновила персональне досягнення – так високо в рейтингу вона ще не перебувала.

До слова, раніше Свьонтек переграла Паоліні у жіночому фіналі French Open.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТенісМарта Костюк