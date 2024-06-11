Снигур неожиданно переиграла Костюк в дерби украинок на старте травяного сезона

Rothesay Open , 1-й раунд, женщины

Снигур – Костюк – 2:0 (6:3, 6:3)

Снигур удивила первую ракетку Украины брейком в первом же гейме. Дальше она сосредоточилась на собственных подачах. Так продолжалось до девятого гейма, когда Снигур в ожесточенной борьбе второй раз взяла подачу Костюк и закрыла сет.

На старте второй партии соотечественницы обменялись брейками. Ключевым же стал шестой гейм. В нем Снигур сумела дожать оппонентку на "чужой" подаче и открыла путь к победе. Надолго отсрочить поражение Костюк не смогла – ее ровесница закрыла сет всего за 27 минут.

В следующем круге Снигур встретится с победительницей противостояния Ены Шибахары из Японии и британки Эммы Радукану. Японская теннисистка победила в квалификации. В свою очередь хозяйка кортов получила уайлд-кард от организаторов.

Накануне Костюк стала национальным лидером в рейтинге WTA. Она поднялась на 17-е место в классификации и обошла титулованную Элину Свитолину. Костюк обновила персональное достижение – так высоко в рейтинге она еще не была.