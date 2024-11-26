Снігопади у Туреччині призупинили життя людей: наслідки негоди (фото, відео)

Снігопади й хуртовини, що "накрили" днями Туреччину, буквально паралізували життя низки регіонів. У щонайменше 24 провінціях призупинили навчання, а дороги в деяких населених пунктах перетворились на снігові пастки.

РБК-Україна розповідає про наслідки негоди для мешканців і гостей країни.

Наслідки снігопадів у Туреччині

У Туреччині впродовж останніх кількох днів випало чимало опадів у вигляді снігу.

Ще у понеділок, 25 листопада, через несприятливі погодні умови - снігопади, хуртовини, штормові пориви вітру та ожеледицю на дорогах - освітній процес "поставили на паузу" у 20 провінціях Туреччини.

Станом на 26 листопада школи, за наказами місцевих губернаторів, закрили у щонайменше 24 провінціях країни.

Рух транспорту в багатьох населених пунктах ускладнено. Деякі дороги з огляду на погодні умови було перекрито.

Подекуди було зафіксовано серйозні дорожньо-транспортні пригоди (ДТП).

Через рясні снігопади (особливо у північних, центральних і східних областях), життя в сільській місцевості буквально зупинилося.

Снігу випало настільки багато, що його не витримували навіть деякі дахи.

Відомо про щонайменше двох загиблих (у провінціях Мерсін і Малатья) людей. У центральній провінції Караман на смерть замерзли близько 350 овець і кілька ослів.

Велика кількість людей потрапили у снігові пастки на дорогах (особливо на високогір'ї).

Vehicles buried in snow on the Konya - Afyon road in Turkey (24.11.2024)



TELEGRAM JOIN https://t.co/9cTkji5aZqpic.twitter.com/cG2DPrFenC — Disaster News (@Top_Disaster) November 24, 2024

Муніципальні команди у різних регіонах врятували понад 800 осіб (декого з них розмістили у гостьових будинках).

#BREAKING A 70-year-old woman was rescued after getting lost in a forest in Turkey's Antalya Governorate during heavy snowfall. He had two sheep and a chicken with him.pic.twitter.com/lwllfoQ6Xn — ITTEHAAD NWs (@ITTEHAADNW) November 26, 2024

У вівторок, 26 листопада, Державна метеорологічна служба Туреччини оголосила жовтий рівень тривоги (що вказує на потенційну небезпеку) для багатьох провінцій центрального регіону країни.

Оповіщення щодо погодних умов від метеослужби (карта: mgm.gov.tr)