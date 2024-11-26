Снігопади у Туреччині призупинили життя людей: наслідки негоди (фото, відео)
Снігопади й хуртовини, що "накрили" днями Туреччину, буквально паралізували життя низки регіонів. У щонайменше 24 провінціях призупинили навчання, а дороги в деяких населених пунктах перетворились на снігові пастки.
РБК-Україна розповідає про наслідки негоди для мешканців і гостей країни.
Наслідки снігопадів у Туреччині
У Туреччині впродовж останніх кількох днів випало чимало опадів у вигляді снігу.
Ще у понеділок, 25 листопада, через несприятливі погодні умови - снігопади, хуртовини, штормові пориви вітру та ожеледицю на дорогах - освітній процес "поставили на паузу" у 20 провінціях Туреччини.
Станом на 26 листопада школи, за наказами місцевих губернаторів, закрили у щонайменше 24 провінціях країни.
Рух транспорту в багатьох населених пунктах ускладнено. Деякі дороги з огляду на погодні умови було перекрито.
Akçaabat Düzköy Çayırbağı Yolu#akçaabat #yoldurumu #karyağışı pic.twitter.com/ri579rr7dF— Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) November 24, 2024
Подекуди було зафіксовано серйозні дорожньо-транспортні пригоди (ДТП).
Через рясні снігопади (особливо у північних, центральних і східних областях), життя в сільській місцевості буквально зупинилося.
Снігу випало настільки багато, що його не витримували навіть деякі дахи.
After heavy snowfall, the roof collapsed in Bayburt, Turkey#kar #snowfall #blizzard #Turkiye pic.twitter.com/3BylrpImFH— Disasters Daily (@DisastersAndI) November 25, 2024
Відомо про щонайменше двох загиблих (у провінціях Мерсін і Малатья) людей. У центральній провінції Караман на смерть замерзли близько 350 овець і кілька ослів.
Велика кількість людей потрапили у снігові пастки на дорогах (особливо на високогір'ї).
Vehicles buried in snow on the Konya - Afyon road in Turkey (24.11.2024)— Disaster News (@Top_Disaster) November 24, 2024
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Муніципальні команди у різних регіонах врятували понад 800 осіб (декого з них розмістили у гостьових будинках).
#BREAKING A 70-year-old woman was rescued after getting lost in a forest in Turkey's Antalya Governorate during heavy snowfall. He had two sheep and a chicken with him.pic.twitter.com/lwllfoQ6Xn— ITTEHAAD NWs (@ITTEHAADNW) November 26, 2024
У вівторок, 26 листопада, Державна метеорологічна служба Туреччини оголосила жовтий рівень тривоги (що вказує на потенційну небезпеку) для багатьох провінцій центрального регіону країни.
Оповіщення щодо погодних умов від метеослужби (карта: mgm.gov.tr)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про наслідки руйнівних повеней у Великій Британії.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Duvar English, Social News XYZ, CNN Türk, MGM (mgm.gov.tr), сторінки "KarayollariGM", "Disaster News", "ITTEHAAD NWs" і "Disasters Daily" у соцмережі Х, сторінка "The Heart of Turkiye" у Facebook, YouTube-канали "New Newspaper Today" та "Wild WeatherUS".
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