Снігопади у Туреччині призупинили життя людей: наслідки негоди (фото, відео)

У Туреччині впродовж останніх кількох днів випало чимало опадів у вигляді снігу.

Ще у понеділок, 25 листопада, через несприятливі погодні умови - снігопади, хуртовини, штормові пориви вітру та ожеледицю на дорогах - освітній процес "поставили на паузу" у 20 провінціях Туреччини.

Станом на 26 листопада школи, за наказами місцевих губернаторів, закрили у щонайменше 24 провінціях країни.

Рух транспорту в багатьох населених пунктах ускладнено. Деякі дороги з огляду на погодні умови було перекрито.

Подекуди було зафіксовано серйозні дорожньо-транспортні пригоди (ДТП).

Через рясні снігопади (особливо у північних, центральних і східних областях), життя в сільській місцевості буквально зупинилося.

Снігу випало настільки багато, що його не витримували навіть деякі дахи.

Відомо про щонайменше двох загиблих (у провінціях Мерсін і Малатья) людей. У центральній провінції Караман на смерть замерзли близько 350 овець і кілька ослів.

Велика кількість людей потрапили у снігові пастки на дорогах (особливо на високогір'ї).

Vehicles buried in snow on the Konya - Afyon road in Turkey (24.11.2024)

Муніципальні команди у різних регіонах врятували понад 800 осіб (декого з них розмістили у гостьових будинках).

A 70-year-old woman was rescued after getting lost in a forest in Turkey's Antalya Governorate during heavy snowfall. He had two sheep and a chicken with him.