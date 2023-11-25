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Снігопади та сильний вітер. Синоптики попередили про "сюрпризи" погоди в Україні завтра

Україна, Субота 25 листопада 2023 16:54
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Снігопади та сильний вітер. Синоптики попередили про "сюрпризи" погоди в Україні завтра Фото: синоптики попередили про "сюрпризи" погоди в Україні завтра (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В більшості регіонів України завтра погода буде складною. Очікуються снігопади, сильний вітер (на півдні до 30 м/с) та ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода по регіонах

Складні погодні умови завтра будуть в таких областях:

  • у східних та південно-східних областях значні дощі (вночі у Харківській та Дніпропетровській областях значний мокрий сніг);
  • у Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській областях, вдень і на Сумщині сильний мокрий сніг та дощ, ожеледь;
  • в Одеській, вдень і у Черкаській та Чернігівській областях сильний сніг, вдень на Київщині та місцями на Вінниччині значний сніг, хуртовини, снігові замети;
  • у західних, Житомирській, вночі і у Вінницькій областях місцями невеликий сніг, вночі у більшості північних областях без опадів.

Вітер

Вітер переважно північно-західний, 9-14 м/с, пориви вночі у південних та більшості центральних областях, вдень в Україні 15-22 м/с, місцями, крім заходу, 25 м/с; на Одещині та Миколаївщині 28-30 м/с. На дорогах країни ожеледиця.

Від -5 до +16 градусів

Температура повітря буде наступною:

  • у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях вночі та вдень 0-5° морозу;
  • у Миколаївській, Кіровоградській та Полтавській областях від 2° морозу до 3° тепла;
  • у східних та південно-східних областях вночі 1-6° тепла;
  • на узбережжі Азовського моря та в Криму 7-12°, вдень 8-13°, в Криму до 16° тепла.

Снігопади та сильний вітер. Синоптики попередили про &quot;сюрпризи&quot; погоди в Україні завтра

Як повідомлялося, в Україні очікується помітне погіршення погоди, пов'язаних із приходом активного циклону. Негода з сильним вітром та опадами прогнозується у неділю та понеділок, 26 та 27 листопада відповідно.

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