Снігопади та сильний вітер. Синоптики попередили про "сюрпризи" погоди в Україні завтра
В більшості регіонів України завтра погода буде складною. Очікуються снігопади, сильний вітер (на півдні до 30 м/с) та ожеледиця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода по регіонах
Складні погодні умови завтра будуть в таких областях:
- у східних та південно-східних областях значні дощі (вночі у Харківській та Дніпропетровській областях значний мокрий сніг);
- у Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській областях, вдень і на Сумщині сильний мокрий сніг та дощ, ожеледь;
- в Одеській, вдень і у Черкаській та Чернігівській областях сильний сніг, вдень на Київщині та місцями на Вінниччині значний сніг, хуртовини, снігові замети;
- у західних, Житомирській, вночі і у Вінницькій областях місцями невеликий сніг, вночі у більшості північних областях без опадів.
Вітер
Вітер переважно північно-західний, 9-14 м/с, пориви вночі у південних та більшості центральних областях, вдень в Україні 15-22 м/с, місцями, крім заходу, 25 м/с; на Одещині та Миколаївщині 28-30 м/с. На дорогах країни ожеледиця.
Від -5 до +16 градусів
Температура повітря буде наступною:
- у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях вночі та вдень 0-5° морозу;
- у Миколаївській, Кіровоградській та Полтавській областях від 2° морозу до 3° тепла;
- у східних та південно-східних областях вночі 1-6° тепла;
- на узбережжі Азовського моря та в Криму 7-12°, вдень 8-13°, в Криму до 16° тепла.
Як повідомлялося, в Україні очікується помітне погіршення погоди, пов'язаних із приходом активного циклону. Негода з сильним вітром та опадами прогнозується у неділю та понеділок, 26 та 27 листопада відповідно.
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