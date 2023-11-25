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Снегопады и сильный ветер. Синоптики предупредили о "сюрпризах" погоды в Украине завтра

Украина, Суббота 25 ноября 2023 16:54
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Снегопады и сильный ветер. Синоптики предупредили о "сюрпризах" погоды в Украине завтра Фото: синоптики предупредили о "сюрпризах" погоды в Украине завтра (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В большинстве регионов Украины завтра погода будет сложной. Ожидаются снегопады, сильный ветер (на юге до 30 м/с) и гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода по регионам

Сложные погодные условия завтра будут в следующих областях:

  • в восточных и юго-восточных областях сильные дожди (ночью в Харьковской и Днепропетровской областях сильный мокрый снег);
  • в Николаевской, Кировоградской, Полтавской областях, днем и Сумской области сильный мокрый снег и дождь, гололед;
  • в Одесской, днем и в Черкасской и Черниговской областях сильный снег, днем в Киевской области и местами в Винницкой области значительный снег, метели, снежные заносы;
  • в западных, Житомирской, ночью и Винницкой областях местами небольшой снег, ночью в большинстве северных областях без осадков.

Ветер

Ветер преимущественно северо-западный, 9-14 м/с, порывы ночью в южных и большинстве центральных областях, днем в Украине 15-22 м/с, местами, кроме запада, 25 м/с; в Одесской и Николаевской областях 28-30 м/с. На дорогах страны гололедица.

От -5 до +16 градусов

Температура воздуха будет следующим:

  • в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях ночью и днем 0-5° мороза;
  • в Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях от 2° мороза до 3° тепла;
  • в восточных и юго-восточных областях ночью 1-6° тепла;
  • на побережье Азовского моря и в Крыму 7-12°, днем 8-13°, в Крыму до 16° тепла.

Снегопады и сильный ветер. Синоптики предупредили о &quot;сюрпризах&quot; погоды в Украине завтра

Как сообщалось, в Украине ожидается заметное ухудшение погоды, связанных с приходом активного циклона. Непогода с сильным ветром и осадками прогнозируется в воскресенье и понедельник, 26 и 27 ноября соответственно.

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