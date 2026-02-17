Снігопади та хуртовини повертаються: синоптик назвала дату нового погіршення погоди (карта)

Якою буде погода 17 лютого

У вівторок, 17 лютого, в більшості областей істотних опадів не прогнозується. Водночас атмосферні фронти південного циклону вплинуть на південні регіони - там очікуються мокрий сніг, дощ та рвучкий вітер.

Увечері невеликий сніг можливий також на заході країни.



Температура повітря вночі становитиме від -5 до -12 градусів, на півночі - до -18 градусів. Удень очікується від -2 до -7 градусів, у північних областях від -5 до -10 градусів, а на півдні та південному сході - від -2 до +2 градусів, у Криму - до +9.

Київ: сильні морози та ожеледиця

У Києві 17 лютого опади малоймовірні, однак на дорогах зберігатиметься ожеледиця. Вночі температура знизиться до -15…-17 градусів, удень очікується -6…-8.

Коли знову погіршиться погода

За прогнозом Діденко, вже 18 лютого новий циклон із Балкан принесе у більшість регіонів України ускладнення погодних умов. Зокрема снігопади, хуртовини, посилення вітру та поступове підвищення температури повітря.