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Сніг відміняється. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні сьогодні, 22 жовтня, буде майже "сухою". Правда з опадами не пощастить західним рігіонам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Переважатиме суха погода, лише в західних областях пройдуть дощі", - розповіла вона.

За словами синоптика, температура повітря в Україні становитиме протягом дня +18...+23 градуси, на півдні до +28, на північному сході +12...+16 градусів.

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У столиці буде від +16 до +20, дощу не передбачається. А ось туман, за даними Діденко, можливий.

Що буде з погодою далі

Найближча перспектива - найтепліше вихідними, що вже майже минули.

"Далі сильного похолодання не буде, відчутніше зниження температури повітря хіба на початку листопада. Поки що сніг відміняється", - констатувала Діденко.

Нагадаємо, що на 21 жовтня в Україні "стояв" сніг. Про нього синоптики повідомляли ще за тиждень. Але незабаром синоптики "скасували" сніг, а замість нього у прогнозі з'явилися аномальні +30 та потепління. Як так вийшло - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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