UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сніг та дощ "розбавлять" мороз. Де чекати на опади в Україні сьогодні

Фото: де чекати на опади в Україні сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 7 грудня, в Україні буде морозно. "Родзинки" додасть сніг та мороз, які, щоправда, накриють лише кілька регіонів.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: прогноз синоптика Наталки Діденко, прогноз "Укргідромецентру".

"Сьогодні в Україні буде морозно. Протягом дня 1...4° морозу. Вітер південно-східний, поривчастий", - розповіла синоптик Наталка Діденко.

За даними синоптика, сніг ймовірний на заході, на півдні - з дощем.

"На решті території - без опадів. У Києві без опадів, вітряно, морозно, вдень 1...3° морозу", - додала Діденко. 

Якою буде погода завтра в Україні?

За даними синоптиків "Укргідрометцентру", 8 грудня в Україні, крім західних областей, невеликий сніг, у південній частині невеликий мокрий сніг та дощ, в Криму помірний дощ. Температура вночі та вдень 1-7° морозу (вночі у західних областях місцями 8-13° морозу); у південній частині вночі та вдень від 4° морозу до 2° тепла, в Криму 2-8° тепла.

Погода в Україні в грудні 2023

У грудні 2023 року в Україні очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла (у Криму до 4 градусів тепла). Середня місячна температура буде на 1-1,5 градусів вищою за норму. Докладніше - у матеріалі.

Підсумки осені 2023 в Україні

Середня температура повітря цієї осені в Києві склала 11,4 градуса тепла, що на 2,7 градуса вище за середні багаторічні значення. Осінь посіла друге місце серед найтепліших з 1881 року у столиці. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день