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Сніг, ожеледиця та вітер: погода в Україні знову погіршиться

Фото: Україну сьогодні знову накриє негода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 27 листопада знову погіршиться. Очікується сніг, мокрий сніг та сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні по всій Україні сніг. На півдні та сході можливий мокрий сніг з дощем. На дорогах очікується ожеледиця.

Вітер північно-західний, а у східних областях південно-західний. Можливі пориви до 17-22 м/с.

Температура повітря у більшості областей впродовж доби від -4 до +2. На заході вдень 0 +5 градусів, а вночі -4 -9. У північних і центральних областях вночі та вдень -2 -7 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні прогнозується сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер до 25 м/с. 

Стовпчики термометрів протягом доби від -2 до -4 градусів.

Снігова негода в Одеській області

Вчора, 26 листопада, Одесу та область накрила потужна негода. Регіон засипало снігом. На дорогах рух транспорту був обмежений через хуртовини, без світла були понад сотню населених пунктів.

В Одесі місцева влада вирішила відправити школярів на дистанційне навчання

Більше про негоду та її наслідки Одеській області - у матеріалі РБК-Україна.

 

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