Сніг не лише в Карпатах. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні

"У п'ятницю дощовий циклон та його атмосферні фронти почнуть зсуватися з території України. Проте ще матимуть певну дощову силу - опади квітня найбільш ймовірні у західних та північних областях та на у Вінницькій області. На решті території України - схід, південь, більшість центру - без істотних опадів", - розповіла вона.

Причому, за даними синоптика, через холодну погоду мокрий сніг можливий не лише в Карпатах, а й на рівнині.

"Вітер завтра західного напрямку, поривчастий, до сильного. Обережно під деревами та білбордами!" - попередила Діденко.

Через холодну погоду мокрий сніг можливий не тільки в Карпатах (виділено рожевим кольором, facebook.com/tala.didenko)

Крім того, як каже синоптик, температура повітря нарешті знизиться на сході та півдні та у Дніпропетровській області.

"Там очікується +13...+18 градусів, а на півночі, заході та в більшості центральних областей буде так само холодно, +8....+12 градусів. Найближчої ночі в західних областях, а в ніч на 20 квітня в більшості областей України, окрім південної частини, передбачаються заморозки!" - додала вона.

У Києві 19 квітня очікується близько +8 градусів, подекуди дощ, західний вітер буде сильним.

Погода в травні 2024 в Україні

Травень буде дуже теплим і переважатиме вищі температури, ніж зазвичай. Але температура у травні може бути не настільки аномально високою, як у квітні. Водночас, синоптики не виключають, що навіть наприкінці травня 2024 року українців може очікувати похолодання та навіть заморозки.