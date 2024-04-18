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Сніг і погана видимість. У Карпатах знову погіршилася погода (фото)

Фото: у Карпатах погіршилася погода (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Наталія Юрченко

Погода у Карпатах 18 квітня знову погіршилася. Гори засипало снігом, а видимість значно погіршилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Станом на ранок 18 квітня на горі Піп Іван (одна з найвищих гір у Карпатах) було хмарно. Гори замело снігом, вітер східний зі швидкістю 12 м/с.

Стовпчики термометрів зафіксували -6 градусів.

На опублікованих рятувальниками фото помітно, що видимість на високогір'ї значно погіршилася.

 

Фото: Карпати замело снігом (facebook.com/chornogora.rescue112)

Синоптики також попередили про небезпеку сходження снігових лавин. Попередження оголосили на 18 та 19 квітня на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.

Українцям порадили утримуватися від походів у гори.

Погода на завтра

Завтра у більшості областей України очікується дрібний дощ, крім південно-східної частини. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, але на сході та півночі можуть бути пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі буде +2 +7 градусів, а на заході можливі заморозки до -5. Вдень стовпчики термометрів покажуть +8 +13, а на південному сході до +19 градусів.

Нагадаємо, за словами синоптиків, похолодання в Україні буде поступово відступати, але на найближчих вихідних прогнозуються нічні заморозки.

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