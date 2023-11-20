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Сніг і мороз: в яких областях України сьогодні чекати зимової погоди

Фото: в Україні сьогодні сніг і мороз (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 20 листопада, буде прохолодною. У частині областей очікується сніг та мороз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні у західних, східних, більшості центральних та південних областей сніг. Місцями очікуються дощі. Синоптики попереджають, що на дорогах місцями ожеледиця. 

На решті території України без істотних опадів. Вітер переважно північний, у західних областях - південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. На півдні та сході можливі пориви до 15-20 м/с.

Вдень в Україні температура повітря буде у межах від -3 до +2 градусів. На Закарпатті, Прикарпатті та півдні вдень +2 +7 градусів.

Вночі стовпчики термометрів покажуть -1 -6 градусів, а на півдні - близько нуля.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, але без істотних опадів. Вітер переважно північний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть близько нуля, а вночі -2 -4 градуси.

Перший сніг

У неділю, 19 листопада, Одесу накрила негода. У місті випав перший сніг, а через шквальний вітер в Одесі був справжній деревопад.

ДТЕК повідомив, що через негоду в Одеській області без світла залишилися 18 тисяч домівок у 47 населених пунктах.

Також перший сніг випав у Тернопільській та Львівській областях, а Карпати протягом тижня засипає снігом.

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