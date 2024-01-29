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Сніг і дощ відступили: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Фото: в Україні 29 січня не буде дощу та снігу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 29 січня, буде майже без снігу та дощу. Вдень в Україні здебільшого плюсова температура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні по всій Україні мінлива хмарність. Вдень лише у Криму невеликий сніг та мокрий сніг. На решті території без опадів.

У західних та північних областях вночі та вранці місцями туман. На дорогах, крім півдня України, місцями ожеледиця.

Вітер північний та північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних та північних областях вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вдень в Україні від -3 до +2 градусів, на Закарпатті до +5 градусів. Вночі очікується від -2 до -7 градусів. 

Погода у Києві

У столиці сьогодні також мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця.

Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть від 0 до -2 градусів, а вночі -4 -6 градусів.

Нагадаємо, нещодавно Закарпатську та Львівську області накрили снігопади. Через зимову негоду десятки населених пунктів залишилися без світла.

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