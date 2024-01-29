Снег и дождь отступили: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня по всей Украине переменная облачность. Днем лишь в Крыму небольшой снег и мокрый снег. На остальной территории без осадков.

В западных и северных областях ночью и утром местами туман. На дорогах, кроме юга Украины, местами гололедица.

Ветер северный и северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. В западных и северных областях ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха днем в Украине от -3 до +2 градусов, на Закарпатье до +5 градусов. Ночью можно ожидать от -2 до -7 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня тоже переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.

Столбики термометров днем в Киеве покажут от 0 до -2 градуса, а ночью -4 -6 градусов.