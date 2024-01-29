Снег и дождь отступили: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине сегодня, 29 января, будет без снега и дождя. Днем в Украине преимущественно плюсовая температура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, сегодня по всей Украине переменная облачность. Днем лишь в Крыму небольшой снег и мокрый снег. На остальной территории без осадков.
В западных и северных областях ночью и утром местами туман. На дорогах, кроме юга Украины, местами гололедица.
Ветер северный и северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. В западных и северных областях ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха днем в Украине от -3 до +2 градусов, на Закарпатье до +5 градусов. Ночью можно ожидать от -2 до -7 градусов.
В столице сегодня тоже переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
Столбики термометров днем в Киеве покажут от 0 до -2 градуса, а ночью -4 -6 градусов.
Напомним, недавно Закарпатскую и Львовскую области накрыли снегопады. Из-за зимней непогоды десятки населенных пунктов остались без света.
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