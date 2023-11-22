Сніг, хуртовини і льодяний дощ: синоптик попередила активний циклон через кілька днів

В Україні за кілька днів очікується помітне погіршення погодних умов, пов'язаних із приходом активного циклону. Негода з сильним вітром та опадами прогнозується у неділю та понеділок, 26 та 27 листопада відповідно.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"До нас завітає знову активний циклон з південного заходу! І якщо раніше це був переважно дощ та вітер, то цього разу погодні умови стануть відчутно складнішими", - пише синоптик.
За її словами, у цей період - 26 та 27 листопада - очікується сильний вітер до штормових поривів, мокрий сніг, сніг, хуртовини, а також льодяний дощ при вищій температурі повітря.
Крім того, прогнозується налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледиця, попереджає Діденко.
Завтра у четвер, 23 листопада, вночі у південній частині та на південному сході України очікується дощ та мокрий сніг. Вдень буде мокрий сніг лише у північних областях.
"На решті території України опади якісь малоймовірні", - розповіла синоптик.
Також у четвер у північних, західних та центральних областях очікується сильний вітер до штормових поривів. Температура повітря може знижуватися на 4-7 градусів.
У ніч на 23 листопада буде морозно в усій Україні: очікується -4 -10, на сході країни -9 -14 градусів. На дорогах очікується ожеледь
"Вдень у четвер суттєво потепліє у західних областях, до +1 +6 градусів. У більшості областей вдень буде близько нуля, хіба що на сході, Полтавщині, у Дніпрі з районами та на Сумщині -2 -6 градусів", - каже Діденко.
У Києві 23 листопада пройде мокрий сніг та сніг, також прогнозується ожеледь. Найближчої ночі у столиці очікується -6 -8 градусів, а вдень близько 0. Вітер буде сильним.
При цьому у п'ятницю та суботу, 24-25 листопада - в Україні очікується потепління. Ймовірно, буде танення снігу.
Нагадаємо, що цієї ночі, 22 листопада, Київ засипало першим снігом. Тим часом КМВА закликала водіїв подбати про безпеку на дорозі під час негоди.
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