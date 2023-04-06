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Сніг в двох регіонах, дощ - в п'яти. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Фото: синоптики розповіли, де чекатиме сніг в Україні завтра, 7 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 7 квітня, в Україні очікується мокрий сніг на Прикарпатті та Закарпатті, причому з ожеледицею та налипанням. Також у частині регіонів очікується дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сніг

На Закарпатті та Прикарпатті мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, вночі на дорогах подекуди ожеледиця; температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

Дощ

  • у північно-східних та східних областях помірні дощі; температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°;
  • На решті території без істотних опадів;
  • в Дніпропетровській, Запорізькій, місцями в Київській областях невеликий дощ; температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°.

Вітер

переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Зазначимо, погода в Україні 6 квітня різко погіршилася, а західні області засипало снігом. Через негоду у деяких регіонах зупинився громадський транспорт, тому водіїв закликають утриматися від поїздок.

Як повідомлялось, у середу, 5 квітня, в Києві оновлено рекорд добової кількості опадів. Попередній рекорд тримався 90 років.

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