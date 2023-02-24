Снег, дожди и потепление до +17: прогноз погоды на выходные

В Украине на этих выходных, 25 и 26 февраля, ожидается мокрый снег и дождь. При этом синоптики прогнозируют потепление до +17 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook .

Ближайшей ночью в большинстве областей Украины будет небольшой мокрый снег и дождь.

В субботу, 25 февраля, днем в западных, северных и Винницкой областях ожидается умеренный дождь, а в Карпатах и на Закарпатье - значительные осадки. При этом на остальной территории без существенных осадков.

Также завтра в Украине прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат до 25-30 м/с.

Температура воздуха ночью составит 0 +5 градусов, в восточных областях -2 -7 градусов. При этом днем ожидается +6 +11, а в центральных областях и южной части +12 +17 градусов.

В воскресенье и понедельник, 26и 27 февраля, в Карпатах и на Закарпатье прогнозируется умеренный снег, днем с дождем. При этом в центральных, восточных и южных областях ожидаются небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя, на остальной территории без существенных осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 тепла до 3 мороза, а днем 1-6 градусов тепла. При этом на юге и востоке страны ночью ожидается +1 +6 градусов, днем +8 +13.

Напомним, завтра возможна метель и сильный снег в Карпатах и Закарпатье.

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