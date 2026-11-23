У понеділок, 23 листопада, в Україні очікується суттєве погіршення погодних умов. У різних регіонах пройдуть дощі та сніг, місцями можливі сильні опади, налипання мокрого снігу та ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно. Вдень у більшості південних областей значний дощ, в більшості центральних та Харківській областях значний дощ з мокрим снігом, місцями налипання мокрого снігу. На решті території місцями невеликий сніг, на сході помірний дощ.

В Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях утворення, в Карпатах приріст снігового покриву висотою 2-8 см; на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с; вдень у південних, центральних (крім Вінницької) та східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вдень 0-5° тепла; на півдні країни 7-12°; у Карпатах впродовж доби 1-6° морозу.

Фото: якою буде погода в Україні 23 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно. Вдень невеликий сніг, місцями мокрий сніг.

Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 0-5° тепла, у Києві 1-3° тепла.