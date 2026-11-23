В понедельник, 23 ноября, в Украине ожидается существенное ухудшение погодных условий. В разных регионах пройдут дожди и снег, местами возможны сильные осадки, налипание мокрого снега и гололед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

Сегодня в Украине будет облачно. Днем в большинстве южных областей сильный дождь, в большинстве центральных и Харьковской областях сильный дождь с мокрым снегом, местами налипания мокрого снега. На остальной территории местами небольшой снег, на востоке умеренный дождь.

В Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях образования, в Карпатах - прирост снежного покрова высотой 2-8 см; на дорогах местами гололед.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с; днем в южных, центральных (кроме Винницкой) и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Температура днем 0-5° тепла; на юге страны 7-12 °; в Карпатах в течение суток 1-6° мороза.

Фото: какой будет погода в Украине 23 ноября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно. Погода в северных областях Днем небольшой снег, местами мокрый снег.

Ночью и утром на дорогах местами гололед.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 0-5 ° тепла, в Киеве 1-3 ° тепла.