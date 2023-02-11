UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сніг з дощем та шквальний вітер: прогноз погоди на сьогодні

Фото: 11 лютого частину областей накриють сніг та дощ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 11 лютого, частину областей накриє сніг, місцями очікується дощ. При цьому на заході та півночі прогнозуються сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні вдень на півночі та у Вінницькій області очікується сніг. У західних областях сніг з дощем. На решті території без опадів.

Синоптики попереджають, що на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. На заході та півночі, а також у Карпатах пориви вітру 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть від -1 до +4 градусів, вночі від -5 до -10 градусів. У Карпатах вдень -2 -7 градусів, а вночі -11 -17.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні мінлива хмарність, вдень очікується сніг. На дорогах ожеледиця. У столиці можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря буде у межах від +1 до +3 градусів, а вночі від -1 до -3.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на вихідні, 11 та 12 лютого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіГідрометцентр