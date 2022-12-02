UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сніг з дощем та пориви вітру: прогноз погоди на сьогодні

Фото: частину областей накриє мокрй сніг, очікується ожеледиця та вітер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 2 грудня, у деяких регіонах нашої країни очікується сніг та дощ. Також прогнозується ожеледиця та пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні буде хмарно з проясненнями. У південно-західних областях невеликий сніг, місцями дощ. На решті території без істотних опадів.

На заході та півночі можлива ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Проте на сході та південному сході місцями пориви до 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть вночі в середньому до -5 градусів, а в північних та східних областях до -9 градусів. Вдень від -2 до +3 градусів.

У Криму дощ, температура вночі до +5, вдень +4 +9 градусів.

Погода в Києві

У столиці сьогодні без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі -4 -6 градусів, а вдень очікується до -2 градусів.

Нагадаємо, синоптики зафіксували у Києві рекордну кількість опадів за листопад.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогода в Києві