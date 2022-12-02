Снег с дождем и порывы ветра: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. В юго-западных областях небольшой снег, местами дождь. На остальной территории без существенных осадков.

На западе и севере возможна гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Однако на востоке и юго-востоке местами порывы до 15-20 м/с.

Столбики термометров покажут ночью в среднем до -5 градусов, а в северных и восточных областях до -9 градусов. Днем от -2 до +3 градусов.

В Крыму дождь, температура ночью до +5, днем +4 +9 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -4 -6 градусов, а днем ожидается до -2 градусов.