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Снег с дождем и порывы ветра: прогноз погоды на сегодня

Фото: часть областей накроет мокрый снег, ожидается гололедица и ветер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 2 декабря, в некоторых регионах страны ожидается снег и дождь. Также прогнозируется гололедица и порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. В юго-западных областях небольшой снег, местами дождь. На остальной территории без существенных осадков.

На западе и севере возможна гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Однако на востоке и юго-востоке местами порывы до 15-20 м/с.

Столбики термометров покажут ночью в среднем до -5 градусов, а в северных и восточных областях до -9 градусов. Днем от -2 до +3 градусов.

В Крыму дождь, температура ночью до +5, днем +4 +9 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -4 -6 градусов, а днем ожидается до -2 градусов.

Напомним, синоптики зафиксировали в Киеве рекордное количество осадков за ноябрь.

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