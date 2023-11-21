UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сніг, дощ та ще дві "напасті". Синоптики дали прогноз в Україні на завтра

Фото: синоптики дали прогноз в Україні на 22 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 22 листопада, в Україні очікуються дощі, мокрий сніг. До цього "букету" додадуться ще ожеледиця та туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"В Україні, крім північного сходу та сходу, невеликий сніг та мокрий сніг, у південній частині помірні опади, переважно у вигляді дощу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають синоптики, у західних та центральних областях подекуди ожеледь, на заході країни вночі та вранці місцями туман; на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця. Вітер буде північно-східний, 5-10 м/с.

Температура протягом доби у північній частині 1-6°, у східних областях 6-11° морозу, на решті території від 3° морозу до 2° тепла (вдень на півдні країни 0-5° тепла, в Криму до 10°).

Погода в Україні в найближчі дні

Як раніше розповідала синоптик Наталка Діденко, найхолоднішими ночами в Україні будуть 22 та 23 листопада. Так, очікується -5...-12 градусів, на півночі та північному сході можливо до -12...-14 градусів. А опадів побільшає вже 25-26 листопада.

Зокрема, найближчими днями в Києві очікується сніг, а іноді ожеледиця. Міська влада закликає водіїв подбати про безпеку на дорозі під час негоди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день