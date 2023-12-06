Сніг, дощ і мороз: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, завтра в Україні хмарно з проясненнями. Вдень на півдні, у центрі та у Донецькій області сніг і дощ. На Закарпатті та Прикарпатті очікується сніг. На решті території нашої країни - без істотних опадів.

Вдень в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями налипання мокрого снігу. На дорогах - ожеледиця.

Стовпчики термометрів на півночі вдень покажуть -1 -6 градусів, а вночі -5 -10. На решті території температура повітря вдень буде від -3 до +2, а на півдні до +5 градусів. Вночі температура очікується у межах -1 -6 градусів.

Погода у Києві

У столиці завтра хмарно з проясненнями, але без істотних опадів. Вітер північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень буде від -2 до -4, а вночі у Києві від -6 до -8 градусів.

Негода в Україні

Нагадаємо, 1 і 2 грудня захід України накрила негода. У Львівській області через снігопади та налипання снігу були знеструмлені майже 500 населених пунктів. Також негода залишила без світла десятки населених пунктів в Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у грудні.