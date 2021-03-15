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Сніговий шторм накрив центральну частину США: скасували дві тисячі авіарейсів

Новость на русском → Понеділок 15 березня 2021 06:17
Сніговий шторм накрив центральну частину США: скасували дві тисячі авіарейсів Фото: сніговий шторм в США (AP)
Автор: Артур Родивилов

Сніжна буря впала на центральну частину США вранці в неділю за місцевим часом. Понад дві тисяч рейсів скасували в штаті Колорадо через сильні заметілі.

Про це повідомляє Fox News.

Повідомляється, що центральні штати накрив шторм у вигляді снігу, граду та проливного дощу.

Зокрема, під удар стихії потрапили Південний Міссурі, Канзас та Небраска, у всіх трьох штатах спостерігалися повені через шторм. Також сильний снігопад і дощ пройшли протягом усього дня в Колорадо, Вайомінг і Південній Дакоті.

Наголошується, що в деяких штатах північного сходу США випало близько 70 см опадів.

Синоптики попереджають, що негода просунеться на схід. Починаючи з вівторка і до середи торнадо і град будуть вирувати на півдні США.

Раніше повідомлялося, що синоптик уточнив погоду у березні, та розповів, коли в Україні почнеться справжня весна.

Також ми писали про те, що нещодавно синоптики назвали нову дату потепління в Україні.

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