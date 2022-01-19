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Снежно на западе и солнечно на востоке: погода на завтра

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Среда 19 января 2022 20:00
Снежно на западе и солнечно на востоке: погода на завтра Фото: погода в Украине 20 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 20 января, ожидаются осадки в виде снега на западной части Украины. В то же время в восточных регионах будет солнечно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз погоды по всем областям

В течение целого дня на западе будет выпадать снег. На востоке погода будет солнечной, впрочем, морозно ночью. Температура воздуха составит:

  • на западе днем от 0 до -2, а ночью - от -2 до -6;
  • на севере днем от 0 до -4, а ночью - от -4 до -11;
  • на востоке днем от -2 до -5, а ночью - от -10 до -16;
  • на юге днем от +1 до +5, а ночью - от -5 до -10;
  • в центре днем от +1 до +5, а ночью - от -3 до -10.

Снежно на западе и солнечно на востоке: погода на завтра

Фото: погода в Украине 20 января (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице в течение дня также ожидаются осадки в виде снега. Днем температура воздуха будет достигать отметок от 0 до + 3, а ночью - от -3 до -7.

Снежно на западе и солнечно на востоке: погода на завтра

Фото: погода в Украине 20 января (meteo.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украину придет циклон - будет снежить и снова немного усилится ветер.

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