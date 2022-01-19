Снежно на западе и солнечно на востоке: погода на завтра
Фото: погода в Украине 20 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Завтра, 20 января, ожидаются осадки в виде снега на западной части Украины. В то же время в восточных регионах будет солнечно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Прогноз погоды по всем областям
В течение целого дня на западе будет выпадать снег. На востоке погода будет солнечной, впрочем, морозно ночью. Температура воздуха составит:
- на западе днем от 0 до -2, а ночью - от -2 до -6;
- на севере днем от 0 до -4, а ночью - от -4 до -11;
- на востоке днем от -2 до -5, а ночью - от -10 до -16;
- на юге днем от +1 до +5, а ночью - от -5 до -10;
- в центре днем от +1 до +5, а ночью - от -3 до -10.
Фото: погода в Украине 20 января (meteo.gov.ua)
Прогноз в Киеве
В столице в течение дня также ожидаются осадки в виде снега. Днем температура воздуха будет достигать отметок от 0 до + 3, а ночью - от -3 до -7.
Фото: погода в Украине 20 января (meteo.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украину придет циклон - будет снежить и снова немного усилится ветер.