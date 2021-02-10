UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Снегопады в Украине: спасатели достали из сугробов почти 500 авто

Автор: Инна Собора

С начала непогоды в Украине подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) оказали помощь по освобождению из снежных заносов 489 транспортных средств. Из них 16 карет скорой помощи и 23 автобуса.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Популярные новости
В президентском рейтинге лидируют три кандидата: кого поддерживают украинцы 09 февраля 2021
В Киеве выпало 35 см снега 10 февраля 2021
Киев засыпало снегом. В городе введено оперативное положение для транспорта 10 февраля 2021
В Киеве горел детский сад, эвакуировали более 100 детей 09 февраля 2021
Не биологическое оружие: что стало известно о происхождении COVID-19 09 февраля 2021
В Киеве закрывают школы и садики. В КГГА назвали причину 10 февраля 2021
В Украине хотят отменить обязательные письма нарушителям ПДД 10 февраля 2021
"Стихия охватила Европу": Кличко показал как чистят снег в Киеве 09 февраля 2021
Снегопад, дождь и мороз до -14: прогноз погоды на сегодня 10 февраля 2021
Ситуация в Киеве: выпало 30 см снега, погода продолжает ухудшаться 09 февраля 2021

Всего спасатели помогли почти 850 людям. К работам привлекались 970 спасателей и 276 единиц техники.

По состоянию на 22:00 наблюдается небольшой снег с дождем в Закарпатской области. В Луганской и Харьковской областях - небольшой дождь.

Проезд на дорогах общего пользования обеспечен. Продолжают действовать ограничения движения крупногабаритных транспортных средств на въезд в Киев на автодороге (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь).

РБК-Украина писало, что в Киеве за двое суток выпало 35 сантиметров снега. Снегопады в городе продолжаются уже третий день.

Отметим, что погода в Украине скоро изменится с приходом антициклона. Активная фаза осадков прекратится, ожидаются сильные морозы. Местами температура будет снижаться до -25 градусов и даже ниже.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Погодаснег
Читайте также
Власти Львова призвали работать дистанционно в четверг из-за снегопадов
Киев закрывает школы, отменяет ярмарки и выводит спецтехнику: ситуация в столице из-за непогоды
Прогноз погоды