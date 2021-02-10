Снегопады в Украине: спасатели достали из сугробов почти 500 авто

Всего спасатели помогли почти 850 людям. К работам привлекались 970 спасателей и 276 единиц техники.

По состоянию на 22:00 наблюдается небольшой снег с дождем в Закарпатской области. В Луганской и Харьковской областях - небольшой дождь.

Проезд на дорогах общего пользования обеспечен. Продолжают действовать ограничения движения крупногабаритных транспортных средств на въезд в Киев на автодороге (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь).