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Снігопади в Україні: рятувальники дістали із заметів майже 500 авто

Автор: Инна Собора

З початку негоди в Україні підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) надали допомогу по вивільненню з снігових заметів 489 транспортних засобів. Із них 16 карет швидкої медичної допомоги та 23 автобуси.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

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Загалом рятувальники допомогли майже 850 людям. До робіт залучались 970 рятувальників та 276 одиниць техніки.

Cтаном на 22:00 спостерігається невеликий сніг з дощем у Закарпатській області. У Луганській та Харківській областях – невеликий дощ.

Проїзд на дорогах загального користування забезпечено. Продовжують діяти обмеження руху великогабаритних транспортних засобів на в’їзд до м. Києва на автодорозі (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь).

РБК-Україна писало, що у Києві за дві доби випало 35 сантиметрів снігу. Снігопади у місті тривають уже третій день.

Зазначимо, що погода в Україні скоро зміниться з приходом антициклону. Активна фаза опадів припиниться, очікуються сильні морози. Місцями температура буде знижуватися до -25 градусів і навіть нижче.

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