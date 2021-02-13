Снегопады в Украине: в двух областях до сих пор действуют ограничения на фуры

Сообщается, что сейчас небольшой снег наблюдается в Житомирской, Киевской, Ровенской и Черниговской областях.

По данным "Укравтодора" действуют ограничения на большегрузный и крупногабаритный транспорт:

Волынская область - на трассе Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка) и Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка-Михайловка);

Ивано-Франковская область - на трассе Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок Коломыя - Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок Снятин - Городенка).

Прогноз погоды в Украине на 13 февраля

Сегодня днем в северных и центральных областях небольшой, местами умеренный снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах большинства областей гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, местами метели. Температура от -8 до -13, в западных и южных областях местами от -2 до -7, в Карпатах от -16 до -21.

В Киевской области небольшой снег, порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, метель, на дорогах гололедица. Температура от -10 до -13.