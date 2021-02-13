Снегопады в Украине: в двух областях до сих пор действуют ограничения на фуры

В результате снегопадов в Украине до сих пор ограничено движение грузового транспорта в двух областях. На утро 13 февраля в нескольких регионах снег продолжается.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что сейчас небольшой снег наблюдается в Житомирской, Киевской, Ровенской и Черниговской областях.
По данным "Укравтодора" действуют ограничения на большегрузный и крупногабаритный транспорт:
Сегодня днем в северных и центральных областях небольшой, местами умеренный снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах большинства областей гололедица.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, местами метели. Температура от -8 до -13, в западных и южных областях местами от -2 до -7, в Карпатах от -16 до -21.
В Киевской области небольшой снег, порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, метель, на дорогах гололедица. Температура от -10 до -13.
Напомним, ранее сообщалось, что непогода обесточила более 60 населенных пунктов в Украине.
Также стало известно, что с понедельника в Киеве снова откроются школы и десткие сады, которые закрывали из-за снегопада.