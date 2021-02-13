Снігопади в Україні: у двох областях досі діють обмеження на фури

В результаті снігопадів в Україні досі обмежено рух вантажного транспорту у двох областях. На ранок 13 лютого в декількох регіонах сніг триває.
Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що зараз невеликий сніг спостерігається у Житомирській, Київській, Рівненській та Чернігівській областях.
За даними "Укравтодору" діють обмеження на великоваговий і великогабаритний транспору:
Сьогодні вдень у північних та центральних областях невеликий, місцями помірний сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах більшості областей ожеледиця.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, місцями хуртовини. Температура від -8 до -13, у західних і південних областях місцями від -2 до -7, в Карпатах від -16 до -21.
У Київській області невеликий сніг, пориви північно-західного вітру 15-20 м/с, хуртовина, на дорогах ожеледиця. Температура від -10 до -13.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що негода знеструмила понад 60 населених пунктів в Україні.
Також стало відомо, що з понеділка в Києві знову відкриються школи і дитячі сади, які закривали через снігопад.