Снігопади в Україні: у двох областях досі діють обмеження на фури

Повідомляється, що зараз невеликий сніг спостерігається у Житомирській, Київській, Рівненській та Чернігівській областях.

За даними "Укравтодору" діють обмеження на великоваговий і великогабаритний транспору:

Волинська область - на трасі Т-18-02 Маюничі-Шклінь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-02 Піща-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка) і Т-03-05 Нововолинськ-Михайлівка (ділянка Павлівка-Михайлівка);

Івано-Франківська область - на трасі Р-24 Татарів-Кам'янець-Подільський (ділянка Коломия - Городенка) і Р-20 Снятин-Тязів (ділянка Снятин - Городенка)

Прогноз погоди в Україні на 13 лютого

Сьогодні вдень у північних та центральних областях невеликий, місцями помірний сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах більшості областей ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, місцями хуртовини. Температура від -8 до -13, у західних і південних областях місцями від -2 до -7, в Карпатах від -16 до -21.

У Київській області невеликий сніг, пориви північно-західного вітру 15-20 м/с, хуртовина, на дорогах ожеледиця. Температура від -10 до -13.