Снегопады в Украине: движение транспорта на автодорогах обеспечено

Несмотря на значительные снегопады в Украине движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным ведомства, для расчистки дорог от Укравтодора привлечены 1 тыс. 451 человек и 1 тыс. 95 единиц техники.

"Подразделениями ГСЧС проведена буксировка 99 автомобилей, в которых находились 158 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме", - доложили спасатели.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате непогоды в Украине (снег, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач ночью произошло обесточивание 134 населенных пунктов в восьми областях страны.