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Снегопады в Украине: движение транспорта на автодорогах обеспечено

НовостиПроисшествия    18.03.2018 - 09:23
Фото: непогода в Украине (Pixabey)
Фото: непогода в Украине (Pixabey)

Подразделениями ГСЧС проведена буксировка 99 автомобилей

Несмотря на значительные снегопады в Украине движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным ведомства, для расчистки дорог от Укравтодора привлечены 1 тыс. 451 человек и 1 тыс. 95 единиц техники.

"Подразделениями ГСЧС проведена буксировка 99 автомобилей, в которых находились 158 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме", - доложили спасатели.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате непогоды в Украине (снег, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач ночью произошло обесточивание 134 населенных пунктов в восьми областях страны.

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Теги: Гидрометцентр, транспорт, Снегопад
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