Негода в Україні: вночі знеструмлено 134 населені пункти

Унаслідок негоди в Україні (сніг, налипання мокрого снігу) через спрацювання системи захисту ліній електропередач уночі сталося знеструмлення 134 населених пунктів. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У ніч із 17 на 18 березня внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, налипання мокрого снігу, пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 134 населені пункти у восьми областях, а саме: Закарпатська - 81, Львівська - 29, Вінницька - 7, Луганська - 6, Донецька - 5, Сумська - 4, Запорізька - 1 та Черкаська - 1", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, до відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок негоди в Україні через спрацювання системи захисту ЛЕП сталося знеструмлення 19 населених пунктів у Волинській області.