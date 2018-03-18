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Негода в Україні: вночі знеструмлено 134 населені пункти

НовиниНадзвичайні події    18.03.2018 - 08:09
Фото: снігопади в Україні (РБК-Україна)
Фото: снігопади в Україні (РБК-Україна)

Проблеми з електропостачанням наявні у восьми областях країни

Унаслідок негоди в Україні (сніг, налипання мокрого снігу) через спрацювання системи захисту ліній електропередач уночі сталося знеструмлення 134 населених пунктів. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У ніч із 17 на 18 березня внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, налипання мокрого снігу, пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 134 населені пункти у восьми областях, а саме: Закарпатська - 81, Львівська - 29, Вінницька - 7, Луганська - 6, Донецька - 5, Сумська - 4, Запорізька - 1 та Черкаська - 1", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, до відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок негоди в Україні через спрацювання системи захисту ЛЕП сталося знеструмлення 19 населених пунктів у Волинській області.

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Темы: Негода в Україні    Теги: Гідрометцентр, обесточен, Снігопад
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