Снігопади в Україні: рух транспорту на автодорогах забезпечено

Підрозділами ДСНС проведено буксирування 99 автомобілів
Попри значні снігопади в Україні рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
За даними відомства, для розчистки доріг від Укравтодору залучено 1 тис. 451 осіб та 1 тис. 95 одиниць техніки.
"Підрозділами ДСНС проведено буксирування 99 автомобілів, у яких перебувало 158 осіб", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що в Державному агентстві автомобільних доріг України працює Штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
"Аеропорти та Морські торгівельні порти працюють у штатному режимі", - доповіли рятувальники.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок негоди в Україні (сніг, налипання мокрого снігу) через спрацювання системи захисту ліній електропередач уночі сталося знеструмлення 134 населених пунктів у восьми областях країни.