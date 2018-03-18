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Снігопади в Україні: рух транспорту на автодорогах забезпечено

НовиниНадзвичайні події    18.03.2018 - 09:23
Фото: негода в Україні (Pixabey)
Фото: негода в Україні (Pixabey)

Підрозділами ДСНС проведено буксирування 99 автомобілів

Попри значні снігопади в Україні рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними відомства, для розчистки доріг від Укравтодору залучено 1 тис. 451 осіб та 1 тис. 95 одиниць техніки.

"Підрозділами ДСНС проведено буксирування 99 автомобілів, у яких перебувало 158 осіб", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в Державному агентстві автомобільних доріг України працює Штаб із ліквідації наслідків  надзвичайної ситуації.

"Аеропорти та Морські торгівельні порти працюють у штатному режимі", - доповіли рятувальники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок негоди в Україні (сніг, налипання мокрого снігу) через спрацювання системи захисту ліній електропередач уночі сталося знеструмлення 134 населених пунктів у восьми областях країни.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: Гідрометцентр, транспорт, Снігопад
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