Снегопады и резкое похолодание: прогноз погоды на выходные

В Украине на выходных, 22 и 23 января, почти во всех областях ожидаются снегопады. При этом температура воздуха опуститься до -12 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в субботу

22 января в западных и северных областях прогнозируются снегопады. При этом на остальной территории страны будет без существенных осадков.

Также прогнозируется ветер, его скорость составит 7-12 метров на секунду.

На западе температура воздуха ночью -8 -6 градусов, а днем -4 -1 градусов. На севере температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до -5 градусов, а днем -2 0.

В восточных областях ночью столбик термометра опустится до -6 -8 градусов, а днем температура воздуха составит от -3 до +1 градусов. На юге температура ночью будет колебаться от -7 до -3, а днем -1 +1.

В центральных областях температура воздуха составит -7 -4 градусов, а днем -2 0.

В Киеве в субботу ожидаются снегопады. Температура воздуха ночью -5 -3, а днем -2 0.

Погода в воскресенье

23 января снегопады ожидаются на западе и востоке Украины. При этом в остальных регионах без существенных осадков. Скорость ветра составит 5-10 м/с.

На западе температура воздуха ночью ожидается в районе -7 -4 градусов, а днем -4 +1 градусов. На севере температура воздуха ночью будет колебаться от -11 до -4 градусов, а днем -5 -3.

В восточных областях ночью столбик термометра опустится до -11 -6 градусов, а днем температура воздуха составит от -5 -1 градусов. На юге температура ночью будет колебаться от -6 до -3, а днем -1 +2.

В центре страны температура воздуха составит -8 -4 градусов, а днем -4 -1.

В Киеве в воскресенье будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью -6 -4, а днем -4 -2.