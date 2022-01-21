ru ua
Пт, 21 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Снігопади та різке похолодання: прогноз погоди на вихідні

Новость на русском →
П'ятниця 21 січня 2022 16:37
Снігопади та різке похолодання: прогноз погоди на вихідні Фото: на вихідних в Україні очікуються снігопади (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні на вихідних, 22 і 23 січня, майже у всіх областях очікуються снігопади. При цьому температура повітря опуститися до -12 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в суботу

22 січня в західних і північних областях прогнозуються снігопади. При цьому на решті території країни буде без істотних опадів.

Також прогнозується вітер, його швидкість складе 7-12 метрів на секунду.

На заході температура повітря вночі -8 -6 градусів, а вдень -4 -1 градусів. На півночі температура повітря вночі коливатиметься від -3 до -5 градусів, а вдень -2 0.

У східних областях вночі стовпчик термометра опуститься до -6 -8 градусів, а вдень температура повітря складе від -3 до +1 градусів. На півдні температура вночі коливатиметься від -7 до -3, а вдень -1 +1.

У центральних областях температура повітря становитиме -7 -4 градусів, а вдень -2 0.

У Києві в суботу очікуються снігопади. Температура повітря вночі -5 -3, а вдень -2 0.

Снігопади та різке похолодання: прогноз погоди на вихідні

Погода в неділю

23 січня снігопади очікуються на заході та сході України. При цьому в інших регіонах без істотних опадів. Швидкість вітру складе 5-10 м / с.

На заході температура повітря вночі очікується в районі -7 -4 градусів, а вдень -4 +1 градусів. На півночі температура повітря вночі коливатиметься від -11 до -4 градусів, а вдень -5 -3.

У східних областях вночі стовпчик термометра опуститься до -11 -6 градусів, а вдень температура повітря складе від -5 -1 градусів. На півдні температура вночі коливатиметься від -6 до -3, а вдень -1 +2.

У центрі країни температура повітря складе -8 -4 градусів, а вдень -4 -1.

У Києві в неділю буде без істотних опадів. Температура повітря вночі -6 -4, а вдень -4 -2.

Снігопади та різке похолодання: прогноз погоди на вихідні

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
"Чого хоче Путін?". Блінкен розповів, про що запитав у Лаврова
"Чого хоче Путін?". Блінкен розповів, про що запитав у Лаврова
DAILY
Гра на нервах. До чого призвела паніка інвесторів через загрозу вторгнення РФ
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гра на нервах. До чого призвела паніка інвесторів через загрозу вторгнення РФ