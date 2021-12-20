Снегопады и ночью до -16 градусов: погода в Украине на завтра

Во вторник, 21 декабря, в Украине на всей территории ожидаются снегопады. Температура воздуха будет колебаться от -16 до -1 градуса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В течение завтрашнего дня снегопады ожидаются во всех регионах страны. В Крыму днем - мокрый снег. Синоптики прогнозируют на всей территории Украины северо-западный ветер до 7-12 метров в секунду. На дорогах гололедица.
Как отметили в Укргидрометцентре, морозы придут в Украину из-за ультраполярного вторжения арктического воздуха с севера.
Температура воздуха 21 декабря составит:
В Киеве завтра ожидается снег. Температура воздуха днем и ночью будет достигать отметок от -9 до -7.
Напомним, ранее синоптики предупредили об усилении морозов в Украине.
Отметим, 20 декабря Карпаты занесло снегом, например, на Драгобрате высота снежного покрова достигла почти 1,5 метра. Спасатели предупредили о значительной лавинной опасности в горах.