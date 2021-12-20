ru ua
Пн, 20 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Карпаты заносит снегом. Местами насыпало почти 1,5 метра

Новина українською →
Понедельник 20 декабря 2021 12:05
Карпаты заносит снегом. Местами насыпало почти 1,5 метра Фото: Карпаты засыпает снегом (dsns.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

По состоянию на 20 декабря Карпаты продолжает заносить снегом. В частности, на Драгобрате высота снежного покрова составляет почти 1,5 метра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook отдела гидрологических прогнозов Гидрометцентра об опасности схождения снежных лавин в Карпатах.

Сообщается, что на снеголавинной станции Пожижевская сегодня облачно, стабильно сыпет снег, высота снежного покрова составляет 56-118 см. На станции Плай высота снежного покрова - 61-88 см, на Драгобрате - 137 см.

Из-за снегопадов 20-21 декабря на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей, а также в среднегорье Львовской области сохраняется значительная лавинная опасность.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин. Настойчиво рекомендуем воздержаться от походов на высокогорье", - говорится в сообщении.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков, сегодня Украину будет засыпать снегом днем и ночью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Карпаты Снегопад
NEWS
"Омикрон" в Украине. Минздрав дал 5 рекомендаций для населения: подробности
"Омикрон" в Украине. Минздрав дал 5 рекомендаций для населения: подробности
DAILY
Суды против Кремля. Как российская Фемида помогает Украине победить в Гааге
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Суды против Кремля. Как российская Фемида помогает Украине победить в Гааге