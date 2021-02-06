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Снегопады и ночные морозы до -22 уже завтра: какие области настигнет непогода

Автор: Юлия Струк

Завтра в ряде регионов Украины значительно ухудшится погода. В некоторых областях ночью ожидается до -22 градусов мороза.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, морозы -20 -22 ударят в Черниговской и Сумской областях. При этом днем в этих регионах ожидается до -14 градусов мороза.

В частности, морозы -20 -22 ударят в Черниговской и Сумской областях. При этом днем в этих регионах ожидается до -14 градусов, однако будет солнечно с небольшой облачностью и без осадков.

При этом в большинстве западных областей ожидаются снегопады днем и ночью. Ночью температура воздуха будет достигать до -14. В Закарпатской области днем будет дождь, а ночью - мокрый снег.

На востоке и в центре ночные морозы будут до -17 градусов, днем температура будет достигать до -14. Однако осадки не ожидаются, а погода будет солнечной с небольшой облачностью.

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В Киеве ожидается -15 -17 ночью и -10 -12 днем. Днем прогнозируют снег, а ночью осадки не предвидятся.

Напомним, ранее спасатели предупреждали, что погода в Украине 7 февраля ухудшится во Львовской, Ивано-Франковской областях.

Как писало РБК-Украина, 8 февраля погода в Киеве значительно ухудшится.

Также синоптики назвали точную дату, когда в Украину придет похолодание.

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