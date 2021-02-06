Снігопади і нічні морози до -22 вже завтра: які області наздожене негода

Завтра в ряді регіонів України значно погіршиться погода. У деяких областях вночі очікується до -22 градусів морозу.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Зокрема, морози -20 -22 вдарять в Чернігівській і Сумській областях. При цьому днем в цих регіонах очікується до -14 градусів, однак буде сонячно з невеликою хмарністю і без опадів.

При цьому у більшості західних областей очікуються снігопади вдень і вночі. Вночі температура повітря сягатиме до -14. У Закарпатській області вдень буде дощ, а вночі - мокрий сніг.

На сході та у центрі нічні морози будуть до -17 градусів, вдень температура сягатиме до -14. Однак опади не очікуються, а погода буде сонячною з невеликою хмарністю.

У Києві очікується -15 -17 вночі і -10 -12 вдень. Днем прогнозують сніг, а вночі опади не передбачаються.

Нагадаємо, раніше рятувальники попереджали, що погода в Україні 7 лютого погіршиться у Львівській, Івано-Франківській областях.

Як писало РБК-Україна, 8 лютого погода в Києві значно погіршиться.

Також синоптики назвали точну дату, коли в Україну прийде похолодання.