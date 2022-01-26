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Снегопады накроют всю Украину: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Среда 26 января 2022 06:00
Снегопады накроют всю Украину: прогноз погоды на сегодня Фото: снегопады накроют всю Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня во всех областях Украины ожидаются снегопады. Температура воздуха днем будет колебаться от 0 до -6.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Снегопады сегодня ожидаются во всех областях. Температура воздуха составит:

  • на западе днем -1-3, а ночью -3-8,
  • на севере днем -1-5, а ночью -7-11,
  • на востоке днем -3-7, а ночью -10-13,
  • на юге днем -1-3, а ночью -6-10,
  • в центре днем -1-3, а ночью -6-10.

Снегопады накроют всю Украину: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В столице сегодня тоже небольшой снег. Температура воздуха составит днем 0-2, а ночью-6-8.

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