Снегопады накроют всю Украину: прогноз погоды на сегодня
Фото: снегопады накроют всю Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня во всех областях Украины ожидаются снегопады. Температура воздуха днем будет колебаться от 0 до -6.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Снегопады сегодня ожидаются во всех областях. Температура воздуха составит:
- на западе днем -1-3, а ночью -3-8,
- на севере днем -1-5, а ночью -7-11,
- на востоке днем -3-7, а ночью -10-13,
- на юге днем -1-3, а ночью -6-10,
- в центре днем -1-3, а ночью -6-10.
Прогноз в Киеве
В столице сегодня тоже небольшой снег. Температура воздуха составит днем 0-2, а ночью-6-8.