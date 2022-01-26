Снігопади накриють всю Україну: прогноз погоди на сьогодні
Фото: снігопади накриють всю Україну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні у всіх областях України очікуються снігопади. Температура повітря вдень коливатиметься від 0 до -6.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
Снігопади сьогодні очікуються у всіх областях. Температура повітря складе:
- на заході вдень -1-3, а вночі -3-8,
- на півночі вдень -1-5, а вночі -7-11,
- на сході вдень -3-7, а вночі -10-13,
- на півдні вдень -1-3, а вночі -6-10,
- у центрі вдень -1-3, а вночі -6-10.
Прогноз у Києві
У столиці сьогодні теж невеликий сніг. Температура повітря складе вдень 0-2, а вночі -6-8.