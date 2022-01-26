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Снігопади накриють всю Україну: прогноз погоди на сьогодні

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Київ, Середа 26 січня 2022 06:00
Снігопади накриють всю Україну: прогноз погоди на сьогодні Фото: снігопади накриють всю Україну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні у всіх областях України очікуються снігопади. Температура повітря вдень коливатиметься від 0 до -6.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Снігопади сьогодні очікуються у всіх областях. Температура повітря складе:

  • на заході вдень -1-3, а вночі -3-8,
  • на півночі вдень -1-5, а вночі -7-11,
  • на сході вдень -3-7, а вночі -10-13,
  • на півдні вдень -1-3, а вночі -6-10,
  • у центрі вдень -1-3, а вночі -6-10.

Снігопади накриють всю Україну: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні теж невеликий сніг. Температура повітря складе вдень 0-2, а вночі -6-8.

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