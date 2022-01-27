Снегопады накроют всю Украину: какая будет погода на выходные

Прогноз погоды на субботу

Почти по всей территории Украины снегопады. Такая погода обойдет только западную часть, там будет просто облачно. Температура воздуха составит:

на западе днем 0-2, а ночью 0-2,

на севере днем -1 + 1, ночью так же,

на востоке днем -1 + 1, так же и ночью,

на юге днем +1+3, а ночью -1+1,

в центре днем 0-2, а ночью -1+1.

Прогноз на воскресенье

30 января еще больше заснежит. Снегопады будут во всех областях. Температура воздуха составит: